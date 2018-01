Trento. Compie tre rapine in strada una dietro l'altra: arrestato

TRENTO. I carabinieri hanno prontamente messo fine, nel pomeriggio di ieri, ad una serie di rapine per strada compiute da un 23enne. La prima segnalazione è arrivata ai militari attorno alle ore 14: una ragazza era stata derubata del suo cellulare ed una sua amica, avendo reagito, era stata spinta e fatta cadere a terra.

Pochi minuti più tardi, non distante dal primo episodio, nella zona di piazza Santa Maria Maggiore, una signora ha subito un tentativo di scippo, non riuscito per la reazione della vittima ed il pronto intervento di alcuni passanti.

I carabinieri hanno così immediatamente iniziato le ricerche dell'uomo fino a quando è giunta una terza segnalazione: un furto di denaro nella limitrofa via Montegrappa ad opera di una persona, la cui descrizione coincideva ancora una volta con quella fornita dalle precedenti vittime.

Rintracciato ed inseguito, il malvivente è stato così fermato, nonostante una decisa resistenza, in piazzetta 2 settembre.