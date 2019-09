Trento, busta sospetta alla Rai: la polvere non è pericolosa

TRENTO. Non è pericolosa la polvere sospetta contenuta in una busta recapitata ieri pomeriggio alla sede Rai di Trento. Le prime analisi condotte in laboratorio hanno infatti dato esito negativo.

Intanto il personale entrato in contatto con la sostanza, che era stato tenuto in quarantena, nella notte è potuto rientrare a casa, fa sapere la Rai. Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire alla provenienza della busta.