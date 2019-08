Romagnano, bimbo di un anno cade dal poggiolo, grave

TRENTO. Un bambino di un anno è stato ricoverato in codice rosso dal 118 dopo essere caduto dal poggiolo di un'abitazione di Romagnano. E' grave ma non in pericolo di vita.

L'appartamento si trova al primo piano: il bimbo ha fatto un volo di tre metri. Sul posto ambulanza e automedica. L'incidente è accaduto poco prima delle 17. I carabinieri hanno compiuto un sopralluogo per chiarire la dinamica dell'accaduto.