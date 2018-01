«Missione» a Campiglio, Boschi torna nella bufera

TRENTO. Maria Elena Boschi ancora sotto i riflettori de «Il Fatto Quotidiano». Questa volta non per l’affaire banche, che ha visto la sottosegretaria alla presidenza del consiglio sul banco degli imputati per settimane, ma per una presunta «missione istituzionale» a Madonna di Campiglio che risale allo scorso febbraio.



A denunciarlo è il giornale diretto da Marco Travaglio, che da mesi non molla la sottosegretaria. Secondo «Il Fatto» Maria Elena Boschi avrebbe mentito a proposito di una trasferta che dai documenti di Palazzo Chigi figurerebbe tra i viaggi pubblici della sottosegretaria. La missione istituzionale incriminata risale al weekend tra il 17 e il 19 febbraio 2017, quando Boschi sarebbe arrivata a Madonna di Campiglio. Ma nessuna autorità - riporta il quotidiano denunciando l’incongruenza con la missione istituzionale - avrebbe incontrato la sottosegretaria.



Dallo staff di Maria Elena Boschi è stato chiarito che la sottosegretaria «ha effettuato spostamenti principalmente per motivi non istituzionali, ma potrebbe aver partecipato ad alcuni eventi istituzionali- Non ha comunque presentato alcuna richiesta di rimborso spese». La vicenda potrebbe chiudersi qui, ma «Il Fatto» insiste: «Boschi era accompagnata da un agente di sicurezza che per i tre giorni a Campiglio ha ricevuto rimborsi modesti (261 euro)».



«Il Fatto» ha chiesto al sindaco di Pinzolo Michele Cereghini che ha risposto così: «Ho saputo di Boschi a Campiglio da un albergatore o da un amico ma non riesco a ricostruire la vicenda. Non l’ho sentita». Dagli uffici del commissario del governo hanno spiegato che in quella settimana il prefetto Gioffrè non era in sede e non sono arrivate richieste da Boschi, tranne una comunicazione del questore per garantire protezione alla ministra. Quanto al governatore Ugo Rossi, liquida così la vicenda: «Io sono stato eletto sulla base di un programma elettorale. Faccio politica, non mi occupo di altro. Rispondo alla sua domanda: non mi ricordo se ho visto la sottosegretaria. Buon anno».