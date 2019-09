Friday for Future Trento protesta: "Centro storico negato". Ma poi arriva il via libera

TRENTO. Scontro tra Fridays For Future Trento e la Questura di Trento. "Per la manifestazione di venerdì - si legge in una nota diffusa sulla pagina Facebook del gruppo - la questura ci ha negato di passare per il centro storico".

Fridays For Future Trento "non si lascerà bloccare da tali direttive: la giornata del 27 sarà una data mondiale di lotta contro i cambiamenti climatici e il centro città sarà di chi vuole salvare il pianeta dalla devastazione. Ci vediamo venerdì in via Verdi alle 9".

Per la cronaca, la scorsa manifestazione organizzata da Fridays For Future Trento aveva avuto un grande successo e non c'erano stati problemi di ordine pubblico.

Fridays For Future Trento sul proprio sito web si presenta come "un gruppo di studenti delle superiori e dell’università e di adulti, uniti da e per la battaglia climatica. Non abbiamo paura di chiedere, di urlare, di cambiare e di far cambiare. Non abbiamo paura perché la battaglia climatica è la più importante che si prefigura, perché abbiamo pochissimo tempo, perché non ci hanno ascoltato fino ad ora, e adesso dovranno cominciare a farlo".

Nel pomeriggio, in una nota, la risposta del questore Garramone, che "smentisce categoricamente la notizia, priva di ogni fondamento garantendo l’effettuazione della manifestazione, così come da preavviso degli organizzatori, e adottando ogni misura atta a garantire la assoluta regolarità e tranquillità della manifestazione stessa".

Fridays for Future ha poi precisato il percorso del corteo: "La partenza è alle 9.00 da Via Verdi. Queste le tappe principali: via Verdi, piazza Duomo, piazza Cesare Battisti, piazza Duomo (ritorno e fine del percorso)".