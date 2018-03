Fiera di San Giuseppe e calcio: un weekend di divieti 

TRENTO. Domenica torna la fiera di San Giuseppe. L’evento, che prevede come ogni anno un’importante partecipazione di persone, inizierà alle 7 e proseguirà fino alle 19, snodandosi lungo le vie del centro cittadino con loltre seicento bancarelle e spazi per le associazioni di volontariato. Nell’area di piazza Duomo e di via Rosmini ci saranno espositori di fiori, piante e prodotti dell’agricoltura, mentre le associazioni di volontariato saranno nelle vie Garibaldi, Mazzini, Oss Mazzurana e in piazza Pasi.



Dievieti di transito e sosta. È stata decisa l'istituzione di divieto di transito, di sosta e fermata con rimozione forzata per tutta la domenica, dalla mezzanotte fino al termine delle operazioni di sgombero e di pulizia su: via del Suffragio, via S. Pietro, largo Carducci, via Dordi, via Garibaldi, via Oriola, via Mantova, via Oss Mazzurana, via Manci, via Roma, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, via del Simonino, via Santa Maria Maddalena, via Esterle, via Borsieri, via del Torrione, via Belenzani, piazza S. Maria Maggiore, piazza Duomo, piazza D’Arogno, via Verdi, via Alfieri, via Maffei, via Galilei, via Prati, via Mazzini, via della Prepositura, via Rosmini, piazza della Portela, via Bomporto, via Inama, piazza Battisti, piazza Pasi, piazza Da Vinci e via Zanella.



Controlli. La polizia locale assicurerà i necessari servizi di viabilità e di controllo dell'area di mercato, impiegando in totale una settantina di agenti. Ci sarà anche un servizio di prevenzione con personale in abiti civili.



Trento Fiere. Sabato e domenica inoltre, si svolgeranno nei padiglioni di Trento Fiere in via Briamasco la 72esima Mostra dell'Agricoltura e gli eventi Domo e La Casolara con divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Bomporto nel tratto fra via Inama ed entrata Trento Fiere, in via Zanella e in via Madruzzo all'altezza del civico 6 nel parcheggio esterno al cimitero di Trento a partire dalle 7 di venerdì fino alle 23 di lunedì e il divieto di transito in via Briamasco nel tratto finale a ridosso dell'entrata di Trento Fiere a partire dalle 7 di venerdì fino alle 23 di lunedì.



Giostre. L’area del parcheggio di Sanseverino è occupata dalle giostre e sarà riaperta alle auto solo mercoledì prossimo.



Calcio. Nel pomeriggio di domenica, con inizio alle 14. 30, si gioca al Briamasco di via Sanseverino Trento – Lecco per il campionato di serie D. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza previste per l'evento sportivo saranno disposte temporanee chiusure della circolazione veicolare sulla Via Sanseverino, con deviazioni alla rotatoria di San Lorenzo e in Corso del Lavoro e della Scienza, pertanto è consigliato l'utilizzo della tangenziale per l'attraversamento della città.



Parcheggi. Sabato e domenica verranno aperti alcuni parcheggi supplementari, gestiti da scuole, gruppi o associazioni. Gli spazi sono: alle Iti-Tambosi-Pozzo in via Acqui chiuso il sabato, la domenica dalle 8.30 alle 19, ai Salesiani di via Barbacovi sabato dalle 14 alle 19 domenica dalle 7.30 alle 19. Al da Vinci di via Madruzzo sabato dalle 14 alle 19, domenica dalle 8.30 alle 19, al Prati in piazza Garzetti sabato 14-19 domenica 9-19. Alle Bresadola dia via del Travai sabato 14-19, domenica 8.30-19, alle Manzoni di corso Buonarroti sabato 14.30-19, domenica 8.30-19, al Seminario di via Endrici sabato chiuso, domenica 8.30-19.30.