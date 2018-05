Evade dai domiciliari per l'Adunata, in manette un padovano

TRENTO. I controlli effettuati nella notte dai carabinieri hanno portato all'arresto un 30enne padovano, evaso dagli arresti domicilari.

Insospettiti dagli occupanti di un'autovettura, i militari dell'arma hanno seguito il mezzo e, di fronte all'aumento dell’andatura dell’autovettura, hanno intrapreso un lungo inseguimento che ha visto come teatro le strade principali del centro cittadino fino ad arrivare in zona Trento Sud, a via del Ponte.

Qui i due occupanti hanno abbandonato l’autovettura tentando di proseguire la fuga a piedi. I carabinieri sono riusciti infine a bloccare uno dei due fuggitivi, identificato nel 30enne C.D..

Di lì a poco la scoperta che il fuggitivo fosse a tutti gli effetti un evaso dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale era sottoposto presso la propria abitazione nella provincia padovana.