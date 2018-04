Chiude la radio diocesana "Trentino inBlu", annunciati due licenziamenti

TRENTO. Una pessima notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, per il mondo giornalistico. Le giornaliste e i giornalisti di Vita Trentina e di radio Trentino inBlu hanno proclamato due giorni di sciopero in seguito alla comunicazione circa la chiusura della radio diocesana Trentino inBlu e il licenziamento di due giornalisti della redazione. Comunicazione data ieri dall'amministratore delegato di Vita Trentina Editrice Sc.

I giornalisti hanno inoltre dato mandato al Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige/Südtirol di gestire la vertenza che si è aperta, «per poter discutere lo stato di crisi dell'azienda e trovare le migliori soluzioni condivise, evitando dannose forzature».

Due anni fa la redazione di Trentino inBlu era stata rinnovata. I giornalisti e il personale tecnico si aspettavano quindi un rilancio. Per questo l'annuncio della chiusura e dei licenziamenti è giunto come una doccia fredda ancora più scioccante.