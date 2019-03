Asse Italia-Cina, UniTn stringe un accordo con Jilin University

TRENTO. Entra nel vivo l'accordo di collaborazione tra la Zhuhai College of Jilin University e il Dipartimento di ingegneria e scienza dell'informazione dell'università di Trento. Già dal 1997 UniTrento ha avviato rapporti di collaborazione con oltre una ventina di università cinesi per scambio di docenti e ricercatori, mobilità studentesca e cooperazione scientifica. Nato da precedenti collaborazioni scientifiche e da contatti diretti tra docenti, l'accordo con il Disi è stato formalizzato nei mesi scorsi e si è rafforzato nell'autunno dello scorso anno in occasione di una visita in Cina di una delegazione dell'ateneo trentino.

Prevede programmi di mobilità per studenti per studio e ricerca e per docenti e ricercatori per l'avvio di cooperazioni scientifiche, attività congiunta di ricerca e scambio di esperienze didattiche. A sancire la nuova collaborazione è stata la visita a Trento di una delegazione della Zhuhai College of Jilin University, accolta dal rettore, Paolo Collini.