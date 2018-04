All'Adunata di Trento si brinda con Prosecco veneto. Ed è subito polemica

TRENTO. La bottiglia dell'Adunata di Trento? Piena di vino veneto. Per la precisione di Prosecco di Valdobbiadene. Cartellino tricolore, etichetta che ricorda come l’anno in corso cada a 100 anni dalla prima Guerra Mondiale e l'immancabile cappello d’alpino, con la scritta “Trento 2018”, è in vendita ad un prezzo invitante in un negozio all’ingrosso della città.

Un prodotto che, in realtà, fu ideato per l’adunata del 2017 a Treviso. Ma ora El Canevon di Valdobbiadene, che all'epoca era rimasta vaga sul marchio, cita a chiare lettere l'adunata del centenario di Trento.

Ed è subito polemica: il Consorzio dei vini trentini e il comitato organizzatore dell’Adunata di maggio chiariscono di non avere concesso l’utilizzo del proprio marchio ai veneti. Anzi, se si dovesse scoprire che la bottiglia in questione infrange il copyright, il comitato fa sapere che valuterà la richiesta di sequestro del Prosecco.