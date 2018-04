A Trento "Robocup Junior", la finale nazionale di robotica

TRENTO. Trento ospita fino a sabato 14 aprile la "RoboCup Junior", finale nazionale di robotica organizzata dalla rete del Trentino Alto Adige S.T.A.A.R.R in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento.

Fra il Polo espositivo Trento Expo e l'aula magna dell'Arcivescovile 180 team provenienti dalle diverse regioni italiane e un migliaio di studenti, accompagnati dai loro docenti, si sfideranno con i propri robot «intelligenti» nelle categorie Rescue Line, Rescue Maze e OnStage.

Accanto a team provenienti da Abruzzo, Calabria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, vi sono Galilei, Tambosi, ITT Marconi, ITET G.Floriani, Rosmini (Rovereto), Pozzo, Da Vinci, Degasperi (Borgo Valsugana), IC Trento 3 e 7, IC Rovereto Nord, nonché due istituti altoatesini, l'IISS Galilei e il Liceo Pascoli di Bolzano.

Oltre alle gare sono in programma alcuni eventi di approfondimento, come gli incontri di oggi con ricercatori di Fbk e Università di Trento per parlare di videosorveglianza, interazioni con i computers e satelliti artificiali, nonché un worskshop organizzato dal professor Luca Iocchi dell'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con il professor Alberto Montresor dell'Università di Trento, che ha l'obiettivo di raccogliere e raccontare le esperienze di università, scuole e aziende nell'ambito della robotica.

Domani, 13 aprile, ci sarà un evento di orientamento dedicato a contrastare la disoccupazione giovanile, infine sabato 14 aprile alle 12.30 la premiazione delle squadre vincenti e la cerimonia di chiusura.

«Un'esperienza importante, che vi arricchirà non solo sotto il profilo delle competenze tecniche e scientifiche, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle relazioni umane», ha detto all'apertura della manifestazione il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi.