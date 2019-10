Trento, in ospedale visite anche la sera e nei fine settimana

TRENTO. Nuovi strumenti per ridure le liste d'attesa all'ospedale: L'Azienda sanitaria sta pensando a visite e prestazioni ambulatoriali anche la sera e durante il fine settimana. È una delle ipotesi contenute nel Piano attuativo per il contenimento delle liste di attesa approvato nei giorni scorsi.

Sarà un’apposita cabina di regina - formata da vari dirigenti aziendali - a decidere se attuare questa ipotesi, che è stata suggerita da alcune fasce di popolazione.

Ma il piano prevede anche altre novità, come il cambio dei nuovi codici Rao a partire dal 1° gennaio 2020. La sostanza in realtà non cambia (il ministero infatti ha recepito sul piano nazionale il modello Trentino) ma i trentini dovranno abituarsi a nuove sigle: addio alle priorità “Rao A”, “Rao B” e “Rao C”, dal 2020 i medici dovranno indicare U per le visite urgenti che vanno fissate entro 3 giorni, B per tempi d’attesa fino a 10 giorni, D per le prestazioni che vanno garantite entro 30 giorni e infine P per le prestazioni da garantire entro 90 giorni.