Tragedia in montagna in Tirolo, muore una altoatesina

BOLZANO. Tragedia in alta quota nel parco degli Alti Tauri, in Tirolo. Una donna di Gais, Martina Huber, 55 anni, è morta dopo essere scivolata dalla via che stava percorrendo assieme agli amici del club alpino della Valle Aurina con i quali aveva condiviso l'escursione in quota.

La donna è precipitata nel vuoto davanti agli occhi degli amici a circa tremila metri d'altezza e per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli uomini del soccorso alpino e quelli della polizia della Carinzia.