Supermarket della droga a Laives: due arresti

LAIVES. Avevano notato un insolito via-vai di persone in un garage di un condominio di Laives, in via Marconi, e così hanno chiamato i carabinieri. Quando gli uomini dell'Arma sono giunti sul posto, l'odore di marijuana si sentiva già dall'esterno del garage e così hanno deciso di intervenire.

Dopo un breve appostamento, eseguito con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Operativo di Egna, i militari della stazione di Laives hanno proceduto nel controllo dei proprietari del garage, una coppia di ventottenni già noti alle forze dell’ordine e residenti nel medesimo stabile.

All’interno del garage è stata scoperta una serra riadattata per la coltivazione di droga, con sei piante di marijuana in fase di maturazione ed accrescimento. La perquisizione è stata quindi estesa all’appartamento della coppia, ed anche con l’ausilio dell’unità antidroga dei Carabinieri Cinofili di Laives è stato scoperto un vero e proprio supermarket della droga.

Sono stati tovati, infatti, 1,2 chili di marijuana, un chilo di hashish, 10 grammi di cocaina e 8.700 euro in contanti. Sono stati trovanti anche 4 “grinder” e svariato materiale idoneo al confezionamento per la vendita della droga. Tutto il materiale illecito è stato subito sequestrato, mentre per la coppia di ventottenni è scattato l’arresto per possesso ingiustificato di sostanze stupefacenti.