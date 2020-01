Strage di Lutago, Stefan Lechner trasferito in carcere a Bolzano

BOLZANO. Si trova in carcere a Bolzano Stefan Lechner, il 27enne di Chienes, arrestato con l'accusa di omicidio stradale e lesioni stradali per aver provocato la morte di sei giovani turisti tedeschi a Lutago, in valle Aurina, la notte del 5 gennaio.

In un primo momento il giovane era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Brunico. Il 27enne, hanno appurato le analisi, guidava con un tasso alcolemico di 1,97 grammi per litro, mentre il limite di legge è dello 0,5, quando la sua auto ha investito 17 persone che stavano attraversando la strada per raggiungere il loro albergo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e sul luogo dell'incidente si è recato anche il pm Axel Bisignano.

«Sulla base della dinamica finora accertata è da ritenere che l'autovettura procedesse in eccesso di velocità», ha confermato in serata la procura di Bolzano.

I feriti. Dall'Azienda sanitaria di Bolzano comunicano come a stato attuale ancora quattro pazienti si trovino in terapia intensiva, due dei quali nella Clinica universitaria a Innsbruck („Universitätsklinik Innsbruck“), uno all’Ospedale di Bolzano e uno all’Ospedale di Brunico.

Lo stato clinico del paziente in terapia intensiva a Bolzano rimane critico invariato; anche uno dei pazienti ricoverati ad Innsbruck si trova in pericolo di vita. La situazione clinica invece degli altri due è stabile.

Le condizioni cliniche dei sette pazienti ricoverati con ferite meno gravi sono in fase di miglioramento. Dei tre pazienti ricoverati nell’Ospedale di Bressanone e 4 pazienti ricoverati nell’Ospedale di Brunico una parte è già stata dimessa o attualmente in fase di dimissione.