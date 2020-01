Strage di Lutago, due giovani in terapia intensiva: uno è grave

BOLZANO. Sono ancora due le giovani vittime dell'incidente stradale di Lutago ricoverate in ospedale in trattamento di terapia intensiva: si tratta di un paziente all'ospedale di Bolzano, in condizioni cliniche assai critiche, e di un altro paziente, che si trova in condizioni stabili all'ospedale di Brunico.

Allo stato attuale, informano i sanitari, sono inoltre 4 i pazienti assistiti in regime di ricovero, con ferite più lievi, tutti in fase di miglioramento delle condizioni cliniche (1 paziente ad Innsbruck, 1 paziente a Brunico, 2 pazienti a Bressanone).