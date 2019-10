Stefano Maistrelli, laurea con quattro generazioni

TRENTO. Un laureato, quattro generazioni. Stefano Maistrelli, 55 anni, di Trento, dove lavora come coordinatore tecnico della farmacia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha conseguito a Ferrara la laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie (voto: 110 e lode).

Alla proclamazione di "nonno Stefano", c'era anche il nipotino Samuel, di 4 mesi: con loro la figlia Anna, di 25, e la mamma Berta di 88. Un evento che ha avuto risalto anche sulla stampa ferrarese.

"Onorata di avere conosciuto questa bellissima persona due anni fa e onorata di aver seguito questa sua avventura ferrarese dall'inizio", ha scritto su Facebook la scrittrice Sonia Serravalli. Che ha aggiunto: "Stefano, l'ho sempre detto: i sagittari non hanno limiti e realizzano i sogni!"