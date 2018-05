Rovereto, esplode la lavastoviglie: evacuata la scuola

ROVERETO. È stata evacuata dai circa 150 bambini che si trovavano nelle aule la scuola elementare Dante Alighieri di via Benacense.

Poco prima delle 16, una lavastoviglie delle cucine che si trovano al piano interrato dell'edificio è esplosa, provocando un principi d'incendio.

Esplode una lavastoviglie a Rovereto: evacuata la scuola Paura alla scuola elementare Dante Alighieri di via Benacense: nell'istituto c'erano 150 bambini (video Matteo Festi)

In breve i pompieri volontari hanno spento le fiamme e bonificato i locali. I piccoli sono stati fatti scendere in cortile ad attendere il campanello d'uscita.