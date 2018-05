Aquaspace, quattro licenziati in tronco

ROVERETO. Appena terminato l’incontro con i sindacati, convocati con urgenza ieri mattina (10 maggio) alla sede trentina di Confindustria, i vertici di Aquaspace hanno fatto chiamare i quattro lavoratori che da oggi restano senza lavoro.

Licenziati, da un giorno all’altro. Questa è la soluzione che l’azienda ha trovato per porre rimedio all’impasse in cui si trova: nei giorni scorsi il Gip di Trento ha rigettato la richiesta di dissequestro dell’impianto di depurazione, considerata l’opposizione dei pm Davide Ognibene e Alessandra Liverani.

L’incontro con il sindacato non è terminato a tarallucci e vino, considerato che l'azienda non ha alcuna intenzione di riassorbire i quattro prescelti all’interno del gruppo, né di offrire loro una buonuscita di favore, vista la totale mancanza di preavviso. Ma c’è preoccupazione anche per tutti gli altri dipendenti, i 10 rimasti ad Aquaspace, e i circa 60 di Tessil 4.