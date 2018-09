Ciclabile del Garda, arriva l'ok per il tratto trentino

RIVA. La ciclabile del Garda nascerà ufficialmente nel corso dei prossimi mesi perché adesso non vi è più nulla che possa ostacolare la realizzazione del primo tratto trentino, sul lungolago rivano, da piazza Catena all’imbocco della galleria Panda e della Ponale. Ieri pomeriggio (26 settembre), la Conferenza dei servizi della Provincia, che per diverse ragioni e a vario titolo sono stati chiamati ad esprimersi sull’opera, ha dato il via libera al progetto.

«Un’approvazione all’unanimità, seppur con qualche lieve prescrizione, che di fatto dà il via libera alla realizzazione dell’opera», spiegava soddisfatto, ieri sera, il presidente della Comunità di Valle Mauro Malfer, a conti fatti il vero artefice - certamente l’amministratore che si è speso maggiormente per portare a casa il risultato - di questa operazione che a detta di tutti dovrebbe garantire un lungo e roseo futuro all’economia turistica del Garda Trentino.

Il via libera della Conferenza dei servizi riguarda l’unità funzionale 1.1 del progetto, in altre parole il tratto di ciclabile che da via Monte Oro (piazza Catena) porterà i biker fino al sovrappasso per la Ponale e all’imbocco della galleria Panda, sulla vecchia Gardesana per Limone. Il progetto provinciale già prevede l’unità funzionale 1.2 (dalla galleria Panda alla galleria Orione, con la realizzazione di nuove gallerie nei tratti di Gardesana oggi a cielo aperto) ma siamo ancora lontani dalla conclusione dell’iter.

Alla riunione di ieri era presente anche il sindaco di Riva Mosaner. La Provincia ha recepito la richiesta rivana di stralciare dal progetto il tratto che sarebbe dovuto passare per il centro storico, fino a punta Lido. Comune e Comunità hanno stanziato i soldi per una nuova ciclabile che porterà i biker provenienti dalla ciclovia lungo via Monte Oro per poi collegarsi con la ciclabile per Torbole aggirando il centro.