Prato allo Stelvio, giovane cade in un pozzo per 4 metri, ferito

PRATO ALLO STELVIO. A Prato allo Stelvio nelle prime ore del mattino un giovane è caduto in un pozzo. Il ventisettenne è stato recuperato dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino, a seguito di una difficile operazione di soccorso.

Il pozzo, infatti, era raggiungibile solo da una finestra e l'uomo stando alle prime informazioni vi sarebbe precipitato per quattro metri. Il giovane è rimasto ferito, ma non in modo grave.

Sono intervenuti anche i carabinieri e la Croce bianca con l'ambulanza che ha trasportato il giovane all'ospedale di Silandro.