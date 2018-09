Due posti da custode forestale, si candidano in 230

PERGINE. Sono 230 le domande per partecipare al concorso bandito dal Comune di Pergine per l’assunzione di due nuovi custodi forestali. I termini erano scaduti lo scorso 3 settembre e l’altra sera si è riunito il consorzio per fare il punto della situazione.

Le 230 candidature sono davvero tante per i due posti di custode forestale e l’espletamento dell’iter si concluderà probabilmente ancora entro l’anno. Nell’elenco degli ammessi figurano aspiranti che hanno presentato domanda da tutta Italia, segno evidente del notevole interesse che il bando ha suscitato. I due custodi nuovi faranno capo a Pergine e affiancheranno gli altri due in servizio. Sostituiranno Maurizio Beber (di Pergine) collocato in pensione da oltre un anno e Marcello Fontanari (di Sant’Orsola) che andrà in pensione con novembre. Ma c’è il rischio che anche i due in servizio attualmente vadano in pensione entro l’anno se andranno in porto le nuove regole per il pensionamento e quindi potrebbero liberarsi altri due posti.

Il servizio di custodia forestale vede Pergine capofila del consorzio che i Comuni di Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Tenna; e le Asuc di Civezzano, Falesina, Mala, Pergine, S. Agnese, Seregnano, Sant’Orsola, Serso, Vignola e Viarago.