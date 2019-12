Passo di Valparola, valanga sulla strada, investite alcune auto di passaggio: tutti illesi

LIVINALLONGO. Una valanga si è staccata in serata sul Passo Valparola, scendendo fin sulla strada tra Livinallongo e Cortina, e investendo alcune auto di passaggio.

Gli uomini del soccorso alpino hanno accertato che non vi fossero persone rimaste intrappolate nelle vetture. Alle operazioni ha partecipato anche l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.

Tutti illesi: lo hanno riferito i Carabinieri di Cortina, che stanno operando nella zona assieme agli uomini del Soccorso Alpino. Sulla strada stava transitando anche un pullman. I mezzi non sarebbero stati colpiti in pieno dalla slavina, e tutti gli occupanti hanno potuto uscire da soli dalle auto, mettendosi in sicurezza.

In precedenza, sempre in zona Marmolada, si era staccata un'altra slavina che aveva investito la pista Padon 2, a Rocca Pietore. I soccorritori, con le unità cinfile, hanno bonificato la superficie, escludendo la presenza di sciatori.

Giornata difficile per la viabilità anche sui passi San Pellegrino, Rolle, e Sella, dove il traffico è rimasto a lungo bloccato.