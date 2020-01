Parcines, trovati con le e-bike rubate: due denunciati

PARCINES. I carabinieri di Silandro e Parcines sono intervenuti la mattina presto in un affittacamere di Parcines dove hanno trovato parecchia refurtiva proveniente da furti perpetrati negli ultimi tempi in provincia ed in particolare ad Appiano.

I due, entrambi originari della Campania, 45 e 56 anni, gravati da parecchi precedenti per furti e truffe, sono stati fermati fuori da una struttura ricettiva a Rablà, frazione del comune di Parcines, in val Venosta.

Nell'auto i carabinieri hanno trovato una e-bike rubata da poco e nella camera un'altra e-bike e vari attrezzi, una saldatrice, trapani e abbigliamento, per un valore stimato di 5.000 euro circa. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e i due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.