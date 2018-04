Nuovo metrò automatizzato Doppelmayr a Londra

BOLZANO. Un progetto di espansione dell'aeroporto londinese di Luton prevede la creazione di un nuovo sistema di collegamento. In futuro i passeggeri in viaggio per Luton dalla stazione ferroviaria di Londra St. Pancras International, invece di prendere un bus navetta, potranno percorrere l'ultima parte del loro viaggio nel nuovo people mover automatizzato Cable Liner Doppelmayr.

Di conseguenza il viaggio dal centro di Londra all'aeroporto internazionale richiederà solo 30 minuti. Oltre a costruire il Cable Liner, Doppelmayr Cable Car gestirà l'infrastruttura per i primi cinque anni. L'entrata in servizio pubblico del Cable Liner, che coprirà un percorso di circa due chilometri di lunghezza, è prevista per il 2021. La meccanica dell'impianto verrà prodotta a Lana (Bz), negli stabilimenti italiani del gruppo.

L'aeroporto Luton di Londra si trova a circa 50 chilometri a nord della capitale del Regno Unito. Al fine di rendere il trasferimento significativamente più veloce per i passeggeri, offrendo loro un comfort eccellente durante il viaggio, Londra Luton Airport Limited ha deciso di investire in un nuovo sistema di trasporto pubblico.