Merano, ventenne denunciato per ricettazione di biciclette

MERANO. Un ventenne residente a Merano è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo per ricettazione dopo essere stato trovato aggirarsi nella zona di Sinigo con una bicicletta elettrica. Il ventenne è stato controllato e non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile in merito al possesso della bicicletta, il che ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti, eseguendo una perquisizione del garage in uso al giovane.

All'interno della rimessa sono state trovate 13 biciclette tra mountain bike, city Bike e 5 e-bike, che sono state immediatamente sequestrate poiché ritenute di probabile provenienza illecita. Tutte le biciclette sono state portate presso la caserma di Merano.

I carabinieri sono riusciti a risalire ad uno dei proprietari delle bici rubate e sono in corso le verifiche per risalire agli altri proprietari dei mezzi sequestrati, che rimarranno presso il Comando di via Petrarca.