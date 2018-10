Maltempo: inizia la conta dei danni...e la polizia locale porta il pane a chi è isolato

TRENTO. A Dimaro, in Val di Sole, dove l'alluvione ha provocato una vittima, Michela Ramponi, di 45 anni, si continua a lavorare senza sosta.

Le criticità in Trentino sono comunque tante. Per quanto riguarda la viabilità interruzioni di strade in Val di Fassa, Val di Fiemme, Primiero, nella stessa Val di Sole e Val Rendena.

Chiusa la ferrovia Trento-Malè nel tratto da Mezzolombardo a Mezzana. Riattivato, invece, il servizio in Valsugana.

Alcuni abitati restano ancora isolati. La protezione civile è comunque al lavoro per rirpristinare le linee elettriche e gli allacciamenti al metano.

A Riccomassimo, frazione di Storo rimasta isolata, la polizia locale porta il pane agli abitanti: un piccolo grande gesto per tornare, a piccoli passi, verso la normalità.

Domani, giovedì 1 novembre, tornerà comunque a piovere.