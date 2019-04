Le cooperative sociali Consolida offrono servizi a 19 mila persone

TRENTO. Le cooperative associate a Consolida attive in Trentino offrono servizi per oltre 19.000 utenti, dando lavoro a 4.553 persone, il 18% delle quali ha meno di 30 anni. Lo dicono i questionari, somministrati a 42 delle 49 cooperative sociali associate al consorzio Consolida, che offrono uno spaccato sull'attività, sull'impatto generato per il territorio e sull'occupazione prodotta nel 2017.

I risultati del primo anno di sperimentazione del metodo Impact di Euricse svelano qualche numero e qualche curiosità: le cooperative sociali analizzate coinvolgono complessivamente 2.653 soci, hanno generato occupazione anche per 620 persone con svantaggio certificato dai servizi sanitari e sociali. Il 74,5% degli occupati, inoltre, sono donne ed il 30% ha un diploma di laurea. I servizi realizzati coprono prevalentemente i bisogni di bambini, minori (più di 7.000) e anziani (4.300 persone).

Ancora: il valore della produzione complessivo è di 124 milioni di euro e - in media - l'85% degli acquisti fatti dalle cooperative sociali è a favore di imprese del territorio. Sono 4.553 i posti di lavoro complessivi e 6 cooperative hanno oltre 250 dipendenti. Di questi, il 79% ha un contratto a tempo indeterminato. Sfogliando le posizioni apicali, emerge poi che il 48,2% dei ruoli di responsabilità è affidato a delle donne e il 17,6% a under 40.

Per quanto riguarda la patrimonializzazione, la media è di 850.000 euro a cooperativa. È pari a 30 milioni di euro (complessivi) l'investimento in immobilizzazioni, per una media di 770.000 euro a cooperativa. Aumenta generalmente, poi, il valore della produzione, una crescita pari al 18% rispetto al 2014 (un quarto delle coop intervistate registra una crescita sopra il 24%). Buona anche la capacità di raccogliere finanziamenti da fonti nuove ed eterogenee, con 169.000 euro di donazioni e 600.000 euro nel triennio 2015/2017 di entrate da bandi europei e di fondazioni.

È marcato il coinvolgimento della base sociale nella governance: sono 2.653 i soci totali delle coop intervistate e 7 cooperative hanno più di 100 soci. Diversificata anche la tipologia: la metà delle cooperative sociali coinvolge familiari di utenti; il 75% volontari, che rappresentano una risorsa rilevante per le cooperative sociali contando 1.200 persone complessivamente. I consigli di amministrazione sono poi composti, mediamente, da 6 persone, quasi sempre presenti ancora i volontari.