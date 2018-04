Lascia mezzo milione in eredità ai Servizi sociali

BOLZANO. Il testamento lo aveva scritto a mano, chiuso in una busta sigillata e consegnato nello studio di un avvocato bolzanino che lo aveva messo in cassaforte.

Lì è rimasto per un paio d’anni, fino a quando l’avvocato ha saputo che quel signore di una certa età, Armando D’Agosto, nato il 18 luglio 1937 a Bolzano, arrivato un giorno nel suo studio dove lo aveva indirizzato un conoscente e mai più visto, era morto il 5 dicembre del 2016.

Come anticipato al legale, voleva che i suoi beni - mezzo milione di euro, 534 mila per la precisione, messi da parte in anni di lavoro - fossero destinati in parti uguali all’Azienda servizi sociali (Assb) e a due associazioni bolzanine che operano sempre nel sociale. Solo recentemente sia l’Assb che le due associazioni hanno saputo del gesto di generosità di D’Agosto e hanno accettato l’eredità.

Non era sposato, non aveva figli, non aveva neppure parenti che abitassero vicino. Al legale aveva confidato di avere un fratello che viveva in Lombardia: in assenza di testamento, l’eredità sarebbe andata a lui. Ma il sarto aveva altre idee: voleva che i risparmi di una vita, fossero destinati ad attività nel campo sociale.