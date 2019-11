La Lega festeggia, sulla torta “W la F...”

TRENTO. «Massì, è stata una goliardata tra amici, e che sarà mai...». Par di sentirla la difesa d’ufficio dei “machi” della Lega di fronte alla foto che da ieri sta girando in rete e che ritrae il presidente della Lega del Trentino Alessandro Savoi, il segretario nonché assessore provinciale alla cultura, università e istruzione Mirko Bisesti e il consigliere del Carroccio Gianluca Cavada mentre si abbracciano allegri e spensierati dietro una torta di compleanno con la doppia scritta - vergata con il cioccolato - che recita così: “W la Lega” e “W la F...”.

Cosa metterci dietro a quei puntini non è poi così difficile da immaginare e fosse una festa privata come tante non varrebbe nemmeno la pena stare qui a scriverci su: piaccia o non piaccia, sulla propria torta di auguri ognuno è libero di farci scrivere quello che vuole. Il problema è che a quella festa (e dietro a quella torta) hanno partecipato anche i vertici provinciali del Carroccio. Sì, quelli che sono al governo della Provincia e che tre giorni fa hanno presentato un protocollo e una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Sarà pure una goliardata, ma la foto con la scritta W la F... è una leggerezza difficilmente perdonabile ad un rappresentante delle istituzioni, figuriamoci poi ad un assessore alla cultura.