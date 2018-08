La Disney gira il suo nuovo film per ragazzi a Merano

MERANO. La Disney sbarca a Merano per girare un film per ragazzi, e come location sceglie l'Istituto Marie Curie di piazza Mazzini, un tempo l’hotel Emma, e soprattutto, il teatro Puccini, dove in questi giorni si stanno svolgendo le riprese della commedia d'avventura «Quattro sorelle magiche» che vede come protagonista Justus von Dohnányi, già apprezzato protagonista nella saga dell'agente 007.

La produzione Blue Eyes Fiction in collaboratone con la sudtirolese Filmvergnuegen della Val di Vizze ha scelto Merano per le sue riprese, anche grazie a un finanziamento di quasi mezzo milione di Euro da parte della Idm (l’agenzia provinciale per lo sviluppo dell’economia) che dal 2010 finanzia la cinematografia in Alto Adige.



Penelope Frego

Distributore per la Germania e il resto del mondo della nuova commedia diretta da Sven Unterwaldt, nelle sale a partire dall'inverno 2019 appunto, la Disney che, in questo modo, fa la sua prima apparizione a Merano. Una scelta, spiegano dalla produzione, che si è materializzata quando a Monaco sono arrivate le immagini del teatro Puccini.

Nel cast anche la bolzanina Penelope Frego, già Miss Südtirol 2010, con un passato da pattinatrice.