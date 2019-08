Guidava un'auto senza assicurazione e la sua patente era stata revocata nel 2011

TRENTO. Nell'ambito dei controlli sul tratto trentino della statale della Valsugana, la Polizia Stradale ha fermato il conducente di una Bmw 320, risultato senza patente di guida poiché revocata nel 2011 e non più conseguita. L'autovettura è poi risultata essere priva di ogni copertura assicurativa.

L'uomo dovrà pagare 868 euro per la mancanza assicurazione del veicolo, che è stato sequestro e sottoposto a fermo per tre mesi e fino al pagamento della copertura assicurativa, e altri 5.100 euro di sanzioni. Sempre nel corso dei controlli sulla ss47, la Polizia stradale, grazie al Telelaser, ha rilevato quattro infrazioni per il superamento dei limiti di velocità nell'abitato di Campiello, nel Comune di Levico Terme. Per i trasgressori una sanzione di 173 euro e la detrazione di tre punti dalla patente.