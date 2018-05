Grigno, colpito in faccia dai sassi: grave un rocciatore

GRIGNO. Colpito in faccia dai sassi mentre arrampicava in falesia, a Grigno.

Gravi i traumi riportati nel pomeriggio di ieri, 13 maggio, da uno scalatore tedesco di 37 anni che è stato portato in volo all’ospedale di Trento.

Non è in pericolo di vita. L’uomo, poco dopo le 15, era impegnato in un’ascensione sulla palestra di roccia “La Curva”, fra Grigno e Palù. Si trovava in compagnia di amici quando dei sassi si sono staccati dalla falesia e lo ha colpito in pieno volto. Nonostante la brutta ferita, lo scalatore non è precipitato grazie alle misure di sicurezza prese durante la scalata.

Sul posto l’ambulanza e i vigili del fuoco di Grigno.