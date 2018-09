Pinzolo, domenica scatta la grande manovra di protezione civile

PINZOLO. Domani mattina, domenica 30 settembre, dalle 8 alle 12.30, Pinzolo sarà il set di una grande manovra congiunta con tutte le forze di protezione civile che operano in Alta Rendena con la presenza di tutti i corpi dei vigili del fuoco della zona: Pinzolo, Carisolo, Giustino-Massimeno e Madonna di Campiglio.

L’operazione è stata organizzata e coordinata dal Corpo di Pinzolo in collaborazione con il Comune di Pinzolo, non solo come annuale appuntamento formativo, ma soprattutto come applicazione del nuovo Piano di Protezione Civile di cui si è recentemente dotato il Comune.

“Uno dei compiti principali di un primo cittadino – spiega il sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini – è quello di garantire la sicurezza e l’incolumità di residenti e ospiti. Proprio per questo la normativa impone ai comuni di dotarsi di un Piano di Protezione Civile che consenta al sindaco, in caso di calamità, di essere in grado di gestire tutte le situazioni di pericolo che possono coinvolgere il territorio comunale.”.

L’esercitazione ha l’obiettivo di effettuare un test sul grado di risposta effettivo ad un evento non ordinario. “Saranno simulati in contemporanea 4 scenari di rischio in ambito urbano – spiega il comandante dei Vigili di Pinzolo, Luca Cereghini – in modo che vengano testati tutti i settori che il Piano prevede. Verranno quindi messe in atto le procedure previste, tutti i sistemi di comunicazione e si potranno valutare così i tempi di intervento e le eventuali criticità. Si tratta di un evento significativo per le nostre comunità e per questo i corpi sono stati invitati a porvi particolari attenzione e meticolosità.”.

In preparazione di questa manovra, già il 18 aprile in serata si era svolta una esercitazione congiunta tra il corpo dei vigili del fuoco volontari di Pinzolo e il corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico di Pinzolo attraverso la simulazione delle ricerche di una persona dispersa in ambiente montano.

Lunedì scorso, inoltre, durante una serata pubblica al Paladolomiti, comandante e sindaco hanno presentato il Piano nei suoi concetti base, illustrando la ricognizione di rischi e pericoli che potrebbero verificarsi sul territorio e la previsione delle pratiche da attuare per affrontare le possibili situazioni.