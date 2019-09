Giudicarie, tre automobilisti senza patente, nove veicoli senza assicurazione

TIONE. La Polizia Locale delle Giudicarie in occasione delle giornate caratterizzate da maggior traffico veicolare di luglio ed agosto, ha intensificato i servizi di polizia stradale aumentando le pattuglie preposte alla sorveglianza della viabilità.

Proprio durante questi controlli gli agenti della polizia locale si sono imbattuti ben 3 casi (a Comano Terme, Tione e Porte di Rendena) con veicoli i cui conducenti circolavano nonostante fossero sprovvisti di patente di guida perché sospesa, revocata o mai conseguita, oltre alla sanzione sono scattati anche i fermi amministrativi sui veicoli.

Un conducente fermato a Tre Ville era invece in stato di ebbrezza grave con un valore che si avvicinava a 4 volte il massimo consentito. 9 veicoli sono stati sequestrati perché sprovvisti di assicurazione obbligatoria e 49 sanzionati perché non in regola con la revisione periodica.

Tra i comportamenti più pericolosi sono stati sanzionati 7 conducenti sorpresi alla guida con il cellulare e 6 che effettuavano sorpassi dove è vietato (incroci, curve ed altri casi di scarsa visibilità)