Fraccaro: "Punto nascite di Arco, il governo lavora per la riapertura"

TRENTO. «I rapporti tra Governo e Trentino-Alto Adige proseguono in maniera corretta e collaborativa su vari dossier, tra i quali c'è la questione del punto nascite di Arco. Con il sottosegretario Sileri stiamo lavorando per la riapertura di un centro fondamentale per la tutela della salute dei cittadini di questo territorio coinvolgendo anche il presidente Fugatti. Il Trentino merita tutta la nostra attenzione per le eccellenze che può esprimere, come dimostra la certificazione ottenuta dalla Valsugana come prima destinazione per il turismo sostenibile: un progetto che come Governo vogliamo rilanciare e valorizzare».

Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. «Dopo il punto nascite di Cavalese che ha ottenuto il via libera alla riapertura da parte del Comitato nazionale - aggiunge Fraccaro - vogliamo lavorare anche per il punto nascite di Arco che è di vitale importanza nella prospettiva di garantire servizi territoriali e livelli di assistenza adeguati ai cittadini. L'obiettivo di questo Governo è garantire alle popolazioni di valle un presidio per le prestazioni mediche specialistiche di ginecologia, anestesia e pediatria. Al tempo stesso vogliamo dare tutto il nostro supporto alla vocazione sostenibile del Trentino e il riconoscimento ottenuto dalla Valsugana Lagorai dimostra che è necessario coniugare crescita economica e tutela ambientale».

«Come Governo - conclude Fraccaro - metteremo in campo le opportune iniziative per far sì che questo esempio virtuoso del Trentino-Alto Adige sia un modello per tutto il Paese».