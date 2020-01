Clima "impazzito", parte dalla Val di Fiemme il romanzo sul global warming di Gerardo Greco

CAVALESE. E' la desolazione della Val di Fiemme ad aprire il romanzo di Gerardo Greco, ex direttore di Radio1 e del Tg4, dedicato ai cambiamenti climatici. Il disastro di quella foresta, devastata da un ciclone violentissimo, è l'emblema di una trasformazione epocale di cui il giornalista parlerà durante un incontro che si terrà sabato 4 gennaio alle 21, al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme.

Il volume, intitolato "Guerra calda. Verità e menzogne sui rischi del clima impazzito" (Edizioni Solferino), approfondisce uno dei temi centrali dell'attualità e che sarà sempre di più al centro dell'agenda politica globale.

"Tutto nasce proprio dalla Val di Fiemme; dall'esame degli anelli degli alberi dilaniati dal disastro si ricostruisce la storia del clima, e come negli ultimi 50 anni sia incredibilmente cambiato a causa dell'uomo", spiega il giornalista, noto al grande pubblico per avere condotto il programma "Agorà" su Rai3 e con alle spalle 12 anni da corrispondente da New York.

"Nella Val di Fiemme i climatologi hanno scelto gli alberi come termometri del clima del mondo, e dalla Val di Fiemme, il posto che amo e dove torno sempre appena posso, è nato Guerra calda: il romanzo che vuole raccontare l'emergenza climatica, con l'intento di creare un dibattito in ogni regione d'Italia".

Proprio da Cavalese inizia il tour di Greco per l'Italia, che punta a raccogliere le testimonianze delle regioni che cambiano anche a causa dei cambiamenti climatici: per riflettere, per provare a prevenire, per tenere uniti il territorio e i vertici attraverso incontri pubblici sul territorio.

Un tour che non a caso parte dalla Val di Fiemme, anche per ricordare e riflettere sul disastro del 2018, e che continuerà poi in Lombardia, Veneto Emilia Romagna, Marche, Umbria, fino alle Isole.

Introdurranno l'incontro di sabato l'assessora alla cultura di Cavalese Ornella Vanzo e la giornalista del Tgr Trentino Elisa Dossi.





La storia di due esuli siberiani. "E' la guerra che combattiamo per capire il nostro futuro su questo pianeta - scrive -. Non c'è neanche bisogno di pensare ai figli ormai. E' il nostro presente a essere in gioco. Perché il cambiamento climatico è già arrivato. Ed è peggio di quello che pensavamo".

Il libro racconta la storia di Noah e Iskra, due ragazzi figli di esuli siberiani che cercano la verità su chi ha voluto nascondere la schiacciante evidenza del riscaldamento globale.

Dalle lande ghiacciate della Siberia dove i signori del gas portano alla luce un tesoro nascosto e letale, alla New York spettrale minacciata dall’uragano Sandy sino alle coste di Ravenna, erose dal mare che continua a crescere: i due giovani attivisti, nipoti di esuli siberiani, si trovano e si perdono, legati dall’emergenza comune di salvare la Terra, finché si è ancora in tempo.

Intorno a loro gli schieramenti opposti della guerra del clima conducono un gioco pericoloso, che riguarda il destino dell’umanità e di un pianeta in bilico tra azioni di hacker russi, interessi di lobbisti cinesi e conflitti tra esperti.

Con la tensione di un thriller e i dettagli di una serrata cronaca sul campo, Gerardo Greco ricostruisce le tappe del Climategate che, nel 2009, ha contribuito al fallimento della conferenza di Copenhagen, condannando il termometro a salire in una escalation pericolosa.

"Se la temperatura aumenta di altri due gradi, gli scenari dipingono un mondo molto diverso da quello in cui abbiamo vissuto fino a oggi - sottolinea Greco -. I mari si alzeranno. I boschi bruceranno. I raccolti si ridurranno. Le zone abitate si restringeranno. Ci conviene fare finta di niente?