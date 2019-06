Biker di 76 anni muore sulla pista da downhill

TRENTO. Non c'è stato nulla da fare per un biker israeliano di 76 anni che giovedì sera è deceduto in seguito a un malore. L'uomo stava percorrendo la pista di downhill che da passo Pordoi porta a Canazei quando si è accasciato a terra all'altezza dell'Hotel Gonzaga.

La richiesta di soccorso al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata alle 18.40. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza e una squadra di soccorritori.

Dopo alcuni tentativi di rianimazione il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata portata alla camera mortuaria di Canazei.