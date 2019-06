Esplosione al distributore: due auto distrutte

ORA. Forte esplosione nel tardo pomeriggio al distributore Agip di via Nazionale ad Ora. In base alle prime informazioni raccolte sono esplose due bombole di Gpl che hanno letteralmente distrutto due auto parcheggiate presso la stazione di servizio nel centro della cittadina della Bassa Atesina.

Si tratta di una monovolume da 9 posti e di un'utilitaria Renault.

Per fortuna, in quel momento, non stava passando nessuno. Sul posto i vigili del fuoco di Ora, Termeno e Bronzolo.