Dolomiti Unesco, convenzione per il monitoraggio del traffico

BOLZANO. La giunta altoatesina ha approvato lo schema di convenzione. «Allo scopo di gestire nel migliore dei modi il flusso dei veicoli e per garantire l'equilibrio tra natura ed economia abbiamo deciso di unire le nostre forze con i quattro comuni di Selva Gardena, Corvara, Canazei e Arabba, le Province di Trento e Belluno, e la Regione Veneto», spiega l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider. Il monitoraggio del traffico interesserà i passi Sella, Gardena, Campolongo e Pordoi. Nel corso dell'estate 2019 verranno, inoltre, montate 24 telecamere fisse lungo le strade statali della Val Gardena (SS 242), della Val Badia (SS 244) e delle Dolomiti (SS 48) che portano ai passi.

«Il rilevamento riguarderà le targhe di auto, moto, autobus ed altri veicoli - aggiunge Alfreider - ma verrà tutelata la privacy dei proprietari. Sino ad ora il rilevamento si era limitato al numero dei veicoli in transito lungo i passi, ora saremo in grado di determinare da dove provengono e dove sono diretti, tutti dati necessari per l'elaborazione di un apposito progetto riguardante i passi dolomitici». «Il progetto per il futuro dei passi inizia con una specifica gestione della mobilità - conclude l'assessore - che vogliamo raggiungere assieme alle Province limitrofe. Nel contempo siamo in costante contatto con i responsabili a livello nazionale e dell'Unione Europea. Anche in futuro i passi dolomiti devono rimanere delle aree dedicate alla vita ed al relax delle persone ed in questo modo vogliamo che vi sia un approccio soft alle Dolomiti patrimonio Unesco».