Contrabbandiere di gasolio bloccato a Passo Resia

PASSO RESIA. Stava portando in Italia 400 litri di gasolio da riscaldamento, quando il suo Suv è stato fermato nei pressi di Passo Resia da una pattuglia della Guardia di finanza. Il cittadino tedesco, visto che i quattro barili di plastica erano sprovvisti di documenti di accompagnamento, è stato denunciato per contrabbando.

Rischia da 6 mesi a 3 anni di carcere e una multa di oltre 7.700 euro. Come precisa la guardia di finanza in una nota, le modalità di trasporto potevano presentare dei rischi in caso di incidente.