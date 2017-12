TRENTO. Capodanno in Trentino, tra feste di piazza, sulla neve, al chiaro di luna o alla luce delle fiaccole sulla neve. Piccolo assaggio di cosa si può fare nella notte più lunga dell'anno.

Capodanno a Trento: appuntamento in piazza Duomo, per il concerto della Divina Band. Uno spettacolo suggestivo, in cui costumi e coreografie faranno da sfondo a famosissime hit italiane e internazionali. Si comincia elle 23.00. L'evento è uno spettacolo dedicato a tutti i tipi di pubblico, a grandi e piccini, agli abitanti così come agli ospiti arrivati in città per festeggiare, in piazza Duomo, l'arrivo del nuovo anno. Poco prima della mezzanotte la musica si interromperà per lasciar spazio al tradizionale conto alla rovescia di mezzanotte, dopodiché lo spettacolo proseguirà con la seconda parte del concerto. Non mancheranno medley dedicati alle migliori hits della dance 70/80. Interpretazioni in rigoroso stile vintage degli indimenticabili artisti quali Madonna, Village People e Bee Gees. Luci, colori e live music per una serata in movimento. Alle 23.59 cout-down, dalle 00.01 seconda parte del concerto.

Capodanno a Rovereto: l'anno nuovo si festeggia nella suggestiva cornice di Piazza Rosmini. Per soddisfare i palati torneranno i Food Truck con cibo gourmet e a km 0, fresco e cotto al momento, dai migliori chef “su ruote”. Nel pomeriggio non mancherà l’animazione per i più piccoli; per tutti è previsto un aperitivo dalle 16 in poi, per poi arrivare al momento clou della giornata: dalle 20 concerti live e a seguire dj set fino allo scoccare della mezzanotte. Al momento dell’arrivo del nuovo anno ci sarà il Brindisi di rito, e poi si tornerà a ballare con la musica migliore degli ultimi 20 anni. A mezzanotte, spettacolo pirotecnico sopra il Castello di Rovereto.

Capodanno a Riva del Garda. Fuochi d’artificio a Capodanno per la Mezzanotte Magica sul Lago, la più magica del calendario, la più ricca di aspettative, che i più temerari possono anche festeggiare, la mattina del 1° gennaio in piazza III Novembre a Riva del Garda, con un tradizionale tuffo nel lago

Al Palameeting di Riva del Garda “HOP!” Come ogni anno l’apertura della serata spetterà ad un giovane DJ locale. A seguire si alterneranno sul palco artisti di fama nazionale ed internazionale.























Capodanno in Trentino Feste in piazza, nei locali, centinaia gli eventi in Trentino per salutare il 2017 ed aprire il 2018. Vi proponiamo un piccolo assaggio ( gallery in collaborazione con Visit Trentino e Apt di zona)

Capodanno a Campiglio: Grande Festa di Capodanno nella centralissima piazza Sissi: musica, divertimento e ospiti famosi per brindare al Nuovo Anno. Countdown...aspettando il nuovo anno con la partecipazione di Nicola Savino, Special Guest Cristina Chiabotto. Da Radio DJ Andrea & Michele; dj set By Franco Russo; live music by Al-B. Band.

Capodanno in valle di Non: due dj set (in terrazza sulla neve e nel teatro tenda riscaldato), slittini per tutta la notte, piste scenograficamente illuminate e colorate, fiaccolata con bevande calde e brulè attorno al falò, escursioni in motoslitta, fuochi d’artificio sulla neve, chiosco après-ski, e possibilità di Cenone: tutto nella notte di Capodanno. L’evento vanta dieci gloriose edizioni e si svolge sulle piste illuminate della Predaia e nel grande chalet a bordo pista.

Fai della Paganella: fiaccolataa di fine anno alle 17.00 al Campo scuola Laghet. In compagnia dei Maestri di Sci, arrivo in Piazza Dolomiti, accensione del falò di fine anno, saluto delle autorità, distribuzione di vin brulè e Thè caldo in collaborazione con il Corpo Volontari del Fuoco. A seguire spettacolo pirotecnico.

Fai della Paganella: 31 dicembre al chiaro di luna. Aspettando il Capodanno, uscita serale con partenza ore 16.30 dalla piazza, passando nella zona belvedere con scorci mozzafiato sulla Valle dell'Adige. Aperitivo di S. Silvestro.

Capodanno a Levico Terme. Nel centro storico di Levico del 31 dicembre, sin dal pomeriggio si festeggia la conclusione del vecchio anno e l'arrivo di quello nuovo. Dopo la mezzanotte il brindisi e poi lo spettacolo pirotecnico di Capodanno.

Capodanno in quota al passo Brocon. Impianti Funivie Lagorai aperti fino a notte fonda, cenone allo chalet

Grande festa di Capodanno al Teatro Navalge di Moena

San Martino di Castrozza. Festa al Piazzale Madonna, dalle ore 22.30 alle ore 02.00

Malè: Gran Galà di Capodanno: Tradizionale concerto di Capodanno arricchito da effetti speciali e proiezioni di luci

Capodanno dei Bambini. Quest’anno il “Capodanno dei bambini”, organizzato dal Comune di Trento in collaborazione con Flover e Il Trentino dei bambini, si terrà lunedì 1 gennaio 2018 in piazza S.Maria Maggiore: in parte nella piazza e in parte nell'adiacente struttura (e quindi al caldo e al coperto) della Magica Fabbrica del Natale. Un pomeriggio dedicato al divertimento, con spettacoli, animazione e zona dedicata ai bambini più piccoli, quelli della fascia d'età tra 0 e 5 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Si comincia alle 14.30, per finire verso le 17.30.