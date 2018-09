Bressanone, allarme Ufo. Ma è una vasca idromassaggio dell'Acquarena

BRESSANONE. Sembrava un Ufo, era una vasca idromassaggio. Sono stati tanti i brissinesi che ieri in tarda mattinata hanno avuto un tuffo al cuore osservando un oggetto circolare piuttosto grande che solcava il cielo, giusto sopra l’Acquarena.

Scene da telefilm di fantascienza in stile X-File, che per un attimo hanno ricordato il recupero di una astronave aliena precipitata. L’oggetto infatti era attaccato a una fune d’acciaio sostenuta da un elicottero, ma ad occhio nudo non sembrava affatto che i due “velivoli” fossero connessi.

E infatti le segnalazioni apparse soprattutto su facebook erano improntate sulla meraviglia e più d’una alla paura. L'arcano poi è stato svelato, grazie anche ad una sorta di comunicato lanciato sui social network da parte della stessa piscina Acquarena, allertata dal clamore suscitato da quella visione.

Nessun visitatore alieno all'interno della struttura dunque, nessuna navicella precipitata: a prendere il volo è stata la vecchia vasca idromassaggio della sauna dopo i lunghi lavori di ristrutturazione dell'impianto balneare. Come fanno sapere gli stessi gestori infatti, a metà del mese sono iniziati i lavori per il risanamento totale del terrazzo sul tetto, nonché quelli per la sostituzione della vecchia sauna finlandese esterna e della vasca idromassaggio.