Bolzano, falso allarme bomba in stazione

L'assessore Zeni ricorda che comunque la struttura è già stata finanziata e riaprirà il luglio prossimo. Ma «le condizioni per la riapertura del punto nascita dell'ospedale di Cavalese ci sono, ora il ministero si attivi rapidamente in tal senso per garantire un presidio fondamentale per la comunità delle Valli di Fiemme e Fassa». La richiesta arriva da Zeni e dal governatore Rossi