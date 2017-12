TRENTO. Tuffo di fine anno nelle acque del lago di Garda, per un turista germanico. Con il suo parapendio è precipiatato all'altezza del porto di San Nicolò. Non si è perso d'animo, è riuscito a raggiungere la riva a nuoto. Intirizzito e stanco, ma fortunatamente illeso. Per recuperare la vela è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Riva del Garda.