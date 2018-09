Alleanza democratica, il candidato sarà Giorgio Tonini

TRENTO. La decisione, dopo settimane di dibattiti e tensioni, è stata presa: sarà Giorgio Tonini il candidato alla presidenza per la Provincia per l’Alleanza democratica popolare per l’Autonomia.

Anche l'ultimo vertice è stato infinito e non senza tensioni tra le varie forze al tavolo. Alla fine è passata la linea del Pd che ha puntato in extremis sul suo ex senatore.

«Il primo compito sarà quello dell'allargamento della coalizione», ha detto il segretario Pd Giuliano Muzio annunciando il nome di Tonini.

Saranno coinvolti attivamente anche gli altri due aspiranti candidati, Paolo Ghezzi e Carlo Daldoss.