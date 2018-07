A22, un nuovo sabato da bollino nero

TRENTO. Un nuovo fine settimana di traffico impegnativo è previsto sull'autostrada A22 del Brennero, che ha diffuso le previsioni per le giornate da venerdì a domenica.

Per venerdì il traffico dovrebbe essere sostenuto in entrambe le direzioni sia al mattino che al pomeriggio (bollino giallo), mentre la giornata da bollino nero (traffico critico) sarà quella di sabato, mattina e pomeriggio, in entrambe le direzioni.

La domenica dovrebbe migliorare leggermente, con bollino nero soltanto in direzione nord la mattina e bollino rosso (traffico intenso) il pomeriggio, così come sia per la mattina che il pomeriggio in direzione sud. (ANSA).