A22, un altro fine settimana da bollino nero

TRENTO. Fine settimana da bollino nero sull'autostrada del Brennero. Le previsioni di traffico diffuse dalla società segnalano problemi alla viabilità già a partire dalla giornata di venerdì 9 agosto, quando è previsto traffico da bollino rosso in direzione Brennero dalle 6 alle 12. Traffico da bollino giallo anche in corsia opposta.

Sabato 10 agosto sarà, secondo le previsioni di A22, la giornata da bollino nero, cioè con traffico critico, in entrambe le direzioni, dalle 6 del mattino per tutta la giornata, fino alle 18 circa. Anche domenica 11 agosto la viabilità sarà messa a dura prova: in entrambe le direzioni bollino nero e rosso dalle 6 alle 18, con i maggiori problemi previsti in mattinata.

Bollino giallo, in entrambe le direzioni e dalle 6 alle 12, è previsto anche nella giornata di lunedì 12 agosto. Traffico intenso, cioè dal bollino giallo, anche martedì 13 agosto.