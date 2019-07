A22, traffico e rallentamenti in entrambe le carreggiate

TRENTO. Traffico intenso in A22, in entrambe le direzioni. In mattinata la Centrale del traffico di Bolzano ha segnalato code di 6 chilometri in direzione sud tra Chiusa e Bolzano nord, a causa di un incidente, fortunatamente non grave e senza feriti, che si è verificato nella galleria nei pressi dell'area di servizio tra le due uscite.

I rallentamenti proseguono fino a Rovereto nord.

Vengono segnalati rallentamenti anche in direzione nord, tra Verona nord e Trento sud, in questo caso a causa del traffico intenso. Secondo le previsioni diffuse da Autostrada del Brennero, quella di oggi sarà una giornata da 'bollino nerò, cioè con traffico critico, in entrambe le direzioni, dalle 6 del mattino per tutta la giornata, fino alle 18 circa. Anche domenica 14 luglio la viabilità sarà messa a dura prova: in entrambe le direzioni è previsto 'bollino rosso' dalle 6 alle 18.