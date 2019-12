A22, grave incidente nella notte: morto un 19enne

BOLZANO. Grave incidente nella notte in A22, in carreggiata nord. Un 19enne alla guida di un furgone con targa germanica è finito contro un camion fermo in una piazzola di sosta all'altezza di Fortezza.

Purtroppo, nello scontro, il giovane ha perso la vita. A nulla sono serviti i soccorsi, con diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate per liberare la vittima dalle lamiere.

Ferite lievi, invece, per l'autista del camion, un 64enne italiano, medicato all'ospedale di Bressanone.